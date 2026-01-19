Хачанов о том, как его штрафовали за мат: «Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего»
Карен Хачанов рассказал, как у него проявляется гнев на корте.
– Я мячи выпуливаю. Менее проблематично – главное, ни в кого не попасть. Была же ситуация с Шаповаловым, когда мяч сорвался и попал в судью. Поэтому я стараюсь подальше в небо, чтобы было безопасно.
У меня были штрафы на «Большом шлеме» за не самые пристойные слова – году в 2019-м. Я, правда, потом доказывал, что это литературные слова в русском языке.
– Что за слово было?
– Собака женского рода.
Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего. После этого я перестал ругаться.
Хотя все равно бывают ситуации, когда тяжело держать себя в руках, я могу покричать. Просто, может быть, не на виду, – рассказал он Анне Чакветадзе на канале First&Red.
