Хачанов о том, как его штрафовали за мат: «Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего»

Хачанов о штрафе за мат: подвал апелляцию, показывал словарь.

Карен Хачанов рассказал, как у него проявляется гнев на корте.

– Я мячи выпуливаю. Менее проблематично – главное, ни в кого не попасть. Была же ситуация с Шаповаловым , когда мяч сорвался и попал в судью. Поэтому я стараюсь подальше в небо, чтобы было безопасно.

У меня были штрафы на «Большом шлеме» за не самые пристойные слова – году в 2019-м. Я, правда, потом доказывал, что это литературные слова в русском языке.

– Что за слово было?

– Собака женского рода.

Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего. После этого я перестал ругаться.

Хотя все равно бывают ситуации, когда тяжело держать себя в руках, я могу покричать. Просто, может быть, не на виду, – рассказал он Анне Чакветадзе на канале First&Red.

