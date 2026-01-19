Майкл Чжэн: «Если обыграю Алькараса, то подумаю о переходе в профессионалы»

Майкл Чжэн прокомментировал то, что не может взять призовые за 2-й круг АО.

Американец Майкл Чжэн прокомментировал ситуацию с призовыми на Australian Open .

Чжэн вышел во второй круг, но, поскольку он студент и выступает в NCAA, у него есть ограничения по призовым. Он может взять 150 тысяч долларов, заработанные в Мельбурне, только для того, что покрывать расходы на спорт.

«Мне нужно все перепроверить – чтобы я мог и дальше выступать за колледж, если возьму деньги. Мне не нужны никакие проблемы. Так что я поговорю с нашим главным тренером и постараюсь разобраться.

А если я обыграю Карлоса Алькараса в третьем круге, то, может быть, подумаю о переходе в профессионалы», – сказал Чжэн.

