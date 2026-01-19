Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»

Сенмез о том, что помогла болдевочке с тепловым ударом: ее прямо трясло.

Зейнеп Сенмез прокомментировала то, что помогла потерявшей сознание болдевочке во время первого круга Australian Open .

«Ей было очень тяжело. Она сказала, что все нормально, но было очевидно, что это не так. Так что я ее подхватила и сказала: «Присядь, попей чего-нибудь, тебе плохо».

Пока мы шли, она потеряла сознание – к счастью, я ее поймала. Ее прямо трясло.

Я всегда говорю, что важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом. Думаю, на моем месте все бы постарались ей помочь. Я рада, что у меня получилось».

