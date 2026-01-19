Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»
Сенмез о том, что помогла болдевочке с тепловым ударом: ее прямо трясло.
Зейнеп Сенмез прокомментировала то, что помогла потерявшей сознание болдевочке во время первого круга Australian Open.
«Ей было очень тяжело. Она сказала, что все нормально, но было очевидно, что это не так. Так что я ее подхватила и сказала: «Присядь, попей чего-нибудь, тебе плохо».
Пока мы шли, она потеряла сознание – к счастью, я ее поймала. Ее прямо трясло.
Я всегда говорю, что важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом. Думаю, на моем месте все бы постарались ей помочь. Я рада, что у меня получилось».
