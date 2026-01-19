  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»
0

Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»

Сенмез о том, что помогла болдевочке с тепловым ударом: ее прямо трясло.

Зейнеп Сенмез прокомментировала то, что помогла потерявшей сознание болдевочке во время первого круга Australian Open

«Ей было очень тяжело. Она сказала, что все нормально, но было очевидно, что это не так. Так что я ее подхватила и сказала: «Присядь, попей чего-нибудь, тебе плохо». 

Пока мы шли, она потеряла сознание – к счастью, я ее поймала. Ее прямо трясло. 

Я всегда говорю, что важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом. Думаю, на моем месте все бы постарались ей помочь. Я рада, что у меня получилось». 

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
logoAustralian Open
logoЗейнеп Сенмез
происшествия
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
12 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
14 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
22 минуты назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
34 минуты назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
55 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото