Андрееску выиграла 35-тысячник в Брейдентоне. Она не побеждала на турнирах с US Open-2019
Чемпионка US Open-2019 Андрееску выиграла 35-тысячник в Брейдентоне.
Экс-четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску выиграла 35-тысячник в Брейдентоне.
В финале канадка, не бравшая титулы с US Open-2019, обыграла Вивиан Вульф 6:2, 7:5. На этой неделе Андрееску занимает 227-ю строчку рейтинга WTA.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
