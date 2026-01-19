Australian Open. Андреева, Шнайдер, Швентек, Селехметьева, Анисимова, Гауфф вышли во 2-й круг
В Мельбурне пройдут матчи первого круга женской сетки Australian Open.
Мирра Андреева обыграла в первом круге Australian Open Донну Векич, Диана Шнайдер – с Барбору Крейчикову.
Анастасия Захарова уступила Джессике Пегуле, Оксана Селехметьева победила Эллу Зайдель, Ига Швентек – Юэ Юань.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
