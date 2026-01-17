269

Дарья Касаткина получила гражданство Австралии

Дарья Касаткина получила гражданство Австралии.

48-я ракетка мира Дарья Касаткина официально сменила гражданство. Уроженка Тольятти сообщила, что получила сертификат о гражданстве Австралии

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», – написала Касаткина в инстаграме.

Касаткина выступает за Австралию с марта прошлого года.

«Заткнешь уши – и не слышно». Как Касаткина пережила смену флага: мы спросили

«Из-за происходящего в моей прежней стране выбора не было». Первые слова Касаткиной после перехода в Австралию

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
