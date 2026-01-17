Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере

Мирра Андреева стала чемпионкой в Аделаиде.

Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Аделаиде. В финале она обыграла Викторию Мбоко – 6:3, 6:1.

Для Андреевой это четвертый титул в карьере. В 2024-м она победила в Ясах, а в прошлом году взяла два тысячника – Дубай и Индиан-Уэллс.

За счет выступления в Аделаиде россиянка поднимется с восьмой строчки рейтинга на седьмую.