41

Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере

Мирра Андреева стала чемпионкой в Аделаиде.

Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Аделаиде. В финале она обыграла Викторию Мбоко – 6:3, 6:1. 

Для Андреевой это четвертый титул в карьере. В 2024-м она победила в Ясах, а в прошлом году взяла два тысячника – Дубай и Индиан-Уэллс. 

За счет выступления в Аделаиде россиянка поднимется с восьмой строчки рейтинга на седьмую. 

