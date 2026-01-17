Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере
Мирра Андреева стала чемпионкой в Аделаиде.
Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Аделаиде. В финале она обыграла Викторию Мбоко – 6:3, 6:1.
Для Андреевой это четвертый титул в карьере. В 2024-м она победила в Ясах, а в прошлом году взяла два тысячника – Дубай и Индиан-Уэллс.
За счет выступления в Аделаиде россиянка поднимется с восьмой строчки рейтинга на седьмую.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
