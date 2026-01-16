Алькарас о высказывании Федерера, что у них есть сходства: «Честно говоря, я был очень рад, услышав эти слова»

Карлос Алькарас ответил на слова Роджера Федерера о сходстве их стилей.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова Роджера Федерера о том, что у них похожий стиль игры .

– Замечаешь ли ты в себе что-то схожее с Роджером? Что ты думаешь о его словах?

– Честно говоря, я был очень рад, услышав эти слова. Я с ним согласен. Мы уже говорили раньше: Янник [Синнер ] больше похож на Джоковича по стилю игры и теннису в целом, а я могу сказать, что в чем-то немного похож на Роджера.

То, что он сказал, действительно здорово. Это правда отражает мой стиль игры: я часто выхожу к сетке, играю агрессивно, стараюсь не давать сопернику времени на восстановление и веду игру на своих условиях. Мне очень приятно слышать от него такие слова.

Главные сюжеты Australian Open