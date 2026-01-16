  • Спортс
Мирра Андреева о поражении от Соболенко на Australian Open-2025: «Казалось, что она меня просто уничтожила. Теперь я стала сильнее»

Мирра Андреева: за последний год я улучшила ментальную подготовку.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о прогрессе за последний год.

В 2025-м россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в четвертом круге Australian Open – 1:6, 2:6.

«Да, в прошлом году, когда я проиграла Арине, казалось, что она меня просто уничтожила. Я почти ничего не могла сделать на корте. Она переигрывала меня, перебивала удары, была повсюду на корте. Мне было трудно найти моменты, чтобы начать выигрывать очки.

Теперь я стала сильнее, улучшила физическую форму, лучше двигаюсь по корту. А еще важно то, что улучшилась ментальная подготовка. Я стараюсь не думать о том, против кого играю, будь то Арина, Виктория или Диана. Сосредотачиваюсь только на мяче, который летит с другой стороны. Это помогает мне оставаться спокойной и сконцентрированной на своей игре.

С Кончитой, фитнес-тренером и психологом мы проделали большую работу. Сейчас я реально вижу прогресс», – сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра – в первом финале почти за год! Во всем превзошла «Ниди Шнупер» (Диану Шнайдер)

Главные сюжеты Australian Open

