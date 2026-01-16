Музетти о попадании в топ-5: «Рейтинг не лжет. Это результат стабильных выступлений»

Лоренцо Музетти: пятое место в мире – результат стабильных выступлений.

Лоренцо Музетти объяснил, почему заслуженно находится на пятом месте рейтинга.

«Рейтинг не лжет. Пятое место в мире – результат стабильных выступлений. Единственное, чего мне еще не хватает, – это титул, но мы активно над этим работаем.

Не знаю, появится ли в противостоянии Синнера и Алькараса третий игрок, возможно, это буду я, но главная цель – улучшить свою игру и приблизиться к ним. Я чувствую, что отстаю от них как физически, так и ментально. Нужно стать более агрессивным и развиваться во всех аспектах».

Кроме того, Музетти рассказал о работе с новым тренером. В декабре итальянец начал сотрудничество с экс-тренером Карлоса Мойи – Хосе Перласом.

«Последний месяц мы работаем как единая команда. Сезон стартовал удачно. Хосе Перлас всегда рядом и готов поддержать. Мы понимаем, что влиться в такой сплоченный коллектив непросто, но постепенно все становится на свои места. Мы все хотим добиться успеха, но нужно время. Мы хорошо ладим, и я доволен этим выбором».

