Арина Соболенко: «Учеба и чтение – не мой конек. Может, поэтому я успешна в теннисе – это была единственная сфера, где я могла себя проявить»

Арина Соболенко призналась, что не читает книги.

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему не читает книги.

– Ты говорила, что летом прочитала книгу «Лавка чудес» (Into the Magic Shop Джеймса Р. Доти – Спортс’’), и это действительно тебя вдохновило. Мне интересно, читала ли ты что-то еще в межсезонье?

– Честно говоря, чтение книг – не моя сильная сторона (смеется). Я всегда ориентируюсь на то, что чувствую. И тогда мне хотелось читать, я хотела исчезнуть из социальных сетей и просто быть наедине с собой и книгой, и в тот момент это сработало идеально.

Но да, последние пару месяцев, а точнее даже больше, я была очень занята. У меня даже не было времени просто посидеть, так что я ничего не читала. Мне так стыдно, зная, что другие игроки читают без остановки. Честно говоря, учеба и чтение – не мой конек. Может, поэтому я успешна в теннисе – это была единственная сфера, где я могла себя проявить.

– Ты получаешь вдохновение от музыки или фильмов?

– Я получаю вдохновение просто от того, что вижу, как следующее поколение болеет за меня и получает от меня вдохновение. Это мое вдохновение. Также я люблю слушать музыку. Она переносит меня в другой мир, где я могу мечтать, думать и пытаться как-то улучшать себя. И да, фильмы тоже помогают, но сейчас просто нет на это времени, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

