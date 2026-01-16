  • Спортс
  Циципас о проблемах со спиной: «Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос»
Циципас о проблемах со спиной: «Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос»

Стефанос Циципас: травмы позвоночника влияют на психологическое состояние.

33-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как травмы влияют на ментальное здоровье.

Грек досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы спины.

– Насколько проблемы прошлого года были психологическими, а насколько – физическими? Проблемы с позвоночником – это серьезно, и я предполагаю, что физическое состояние влияет на психологическое.

– Это всегда влияет. Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос. Травмы спины – это не шутка. Позвоночник – самая чувствительная часть тела, и если он поврежден, это отражается на психике. Одно влияет на другое. Если испытываешь ментальные трудности, тело тоже начинает страдать. Особенно для спортсмена такого уровня, где нужно быть стабильным каждый день, выходить на корт свежим и готовым жертвовать многим ради мечты. Такие вещи серьезно влияют на повседневную жизнь.

Честно говоря, я дошел до того момента, когда результаты перестали быть для меня приоритетом. Они уже не важны. Главное – правильные тренировки, отсутствие боли и раздражающих факторов. В таком состоянии результаты действительно не имеют значения, – сказал Циципас на пресс-конференции.

Новая девушка Циципаса – бывшая теннисистка и бренд-стратег

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
