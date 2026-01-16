Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»

Андреева о вымышленном имени для Мбоко: Тивитори Комбо или что-то в этом духе.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Викторией Мбоко в финале турнира в Аделаиде. В 1/2 финала россиянка обыграла Диану Шнайдер – 6:3, 6:2.

– Ты сказала на корте, что знаешь Мбоко с 12 лет. Вы когда-нибудь играли или тренировались вместе в юниорах?

– Да, мы играли друг с другом, по-моему, два раза – на турнире в Вашингтоне, перед тем как поехать на юниорский US Open. Кажется, я выиграла оба матча. Но я хорошо помню, что даже тогда выходила на матч очень нервной. Она била по мячу довольно сильно. Сейчас она стала еще лучше и с прошлого года показывает отличную игру.

Думаю, матч будет очень зрелищным – динамичным и взрывным. Посмотрим, как все сложится, но думаю, что зрителям будет очень интересно. Я рада сыграть с ней уже на профессиональном уровне.

– В прошлом году она очень быстро поднялась в рейтинге. Ты могла это предсказать, учитывая, что играла с ней в юниорах?

– Честно говоря, когда мы играли друг с другом в юниорах, я даже не знала, буду ли сама выступать в WTA – в 12 лет вообще не понимаешь, что вокруг происходит.

Но когда я начала играть в туре, мы продолжали общаться. Она всегда поздравляла меня с хорошими результатами. Потом я увидела, как она выиграла один турнир ITF, затем второй, третий, четвертый. У нее была серия из, кажется, 25 матчей без поражений. Я подумала: «Вау, может, уже хватит?»

А потом она начала играть больше турниров WTA, здорово выступила на «Ролан Гаррос », а затем выиграла Монреаль. Когда я проиграла там свой матч, сказала ей: «Теперь ты единственная, кто может выиграть турнир. Давай, вперед». Я сказала это в шутку и не думала, что она действительно это сделает.

Я была очень рада. Она и ее семья – замечательные люди, мы хорошие друзья. Я была счастлива, что именно она выиграла в Монреале – она это заслужила. Думаю, завтрашний матч будет чем-то особенным, очень интересным. Посмотрим, как все сложится.

– И последний, самый важный вопрос: какое имя ты придумаешь на финал?

– Мне нужно поговорить с психологом – обычно именно она придумывает такие вещи. Сегодня она сказала, чтобы я играла с Ниди Шнупер . Я думала о Тивитори Комбо или что-то в этом духе, но мне нужно с ней посоветоваться. В этом деле она босс, так что мне самой интересно, что она придумает.

