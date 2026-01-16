  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
4

Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»

Андреева о вымышленном имени для Мбоко: Тивитори Комбо или что-то в этом духе.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Викторией Мбоко в финале турнира в Аделаиде. В 1/2 финала россиянка обыграла Диану Шнайдер – 6:3, 6:2.

– Ты сказала на корте, что знаешь Мбоко с 12 лет. Вы когда-нибудь играли или тренировались вместе в юниорах?

– Да, мы играли друг с другом, по-моему, два раза – на турнире в Вашингтоне, перед тем как поехать на юниорский US Open. Кажется, я выиграла оба матча. Но я хорошо помню, что даже тогда выходила на матч очень нервной. Она била по мячу довольно сильно. Сейчас она стала еще лучше и с прошлого года показывает отличную игру.

Думаю, матч будет очень зрелищным – динамичным и взрывным. Посмотрим, как все сложится, но думаю, что зрителям будет очень интересно. Я рада сыграть с ней уже на профессиональном уровне.

– В прошлом году она очень быстро поднялась в рейтинге. Ты могла это предсказать, учитывая, что играла с ней в юниорах?

– Честно говоря, когда мы играли друг с другом в юниорах, я даже не знала, буду ли сама выступать в WTA – в 12 лет вообще не понимаешь, что вокруг происходит.

Но когда я начала играть в туре, мы продолжали общаться. Она всегда поздравляла меня с хорошими результатами. Потом я увидела, как она выиграла один турнир ITF, затем второй, третий, четвертый. У нее была серия из, кажется, 25 матчей без поражений. Я подумала: «Вау, может, уже хватит?»

А потом она начала играть больше турниров WTA, здорово выступила на «Ролан Гаррос», а затем выиграла Монреаль. Когда я проиграла там свой матч, сказала ей: «Теперь ты единственная, кто может выиграть турнир. Давай, вперед». Я сказала это в шутку и не думала, что она действительно это сделает.

Я была очень рада. Она и ее семья – замечательные люди, мы хорошие друзья. Я была счастлива, что именно она выиграла в Монреале – она это заслужила. Думаю, завтрашний матч будет чем-то особенным, очень интересным. Посмотрим, как все сложится.

– И последний, самый важный вопрос: какое имя ты придумаешь на финал?

– Мне нужно поговорить с психологом – обычно именно она придумывает такие вещи. Сегодня она сказала, чтобы я играла с Ниди Шнупер. Я думала о Тивитори Комбо или что-то в этом духе, но мне нужно с ней посоветоваться. В этом деле она босс, так что мне самой интересно, что она придумает.

Мирра – в первом финале почти за год! Во всем превзошла «Ниди Шнупер» (Диану Шнайдер)

Виктория Мбоко – сенсационная чемпионка в Монреале и новая звезда женского тенниса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
logoAdelaide International
logoWTA
logoВиктория Мбоко
logoМирра Андреева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Надаль и Барти примут участие в «Вечере легенд» на Australain Open, который пройдет 1 февраля
сегодня, 20:16
Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей»
сегодня, 20:02
Australian Open. 1-й круг. Хачанов поборется с Микельсеном, Синнер – с Гастоном, Музетти встретится с Коллиньоном, Шелтон – с Эмбером
сегодня, 19:11
Australian Open. 1-й круг. Самсонова встретится с Зигемунд, Калинская – с Картал, Рыбакина сыграет с Юван, Осака – с Ружич
сегодня, 18:56
Рууд снимется с Australian Open, если его жена начнет рожать: «Жизнь – это больше, чем теннис»
сегодня, 17:57
Ига Швентек: «Если после легких матчей внезапно попадется сложный, можно заржаветь»
сегодня, 17:50
Муньяр – болельщику во время матча первого круга Australian Open: «Да заткнись ты уже!»
сегодня, 17:42
Радукану и Uniqlo начнут сотрудничать на турнире в Индиан-Уэллс. Британка будет получать минимум $3,5 млн в год (Шапиро)
сегодня, 17:07
Паула Бадоса: «Думаю, мой лучший теннис придет через три-четыре месяца – примерно к началу европейского грунтового сезона»
сегодня, 17:02
Паркс после того, как плакала из-за поведения болельщиков во время матча: «Зрители, болеющие против, меня подстегивают!»
сегодня, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48