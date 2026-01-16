Швентек о карьерном Шлеме: «Это не то, о чем я думаю, когда просыпаюсь каждое утро»

Ига Швентек о карьерном Шлеме: у меня нет никаких ожиданий.

Вторая ракетка мира Ига Швентек призналась, что старается не зацикливаться на карьерном Большом шлеме.

Полька никогда не проходила дальше 1/2 финала на Australian Open . Если она победит в Мельбурне, то станет первой теннисисткой с 2012 года, собравшей карьерный Шлем – тогда это удалось Марии Шараповой .

– Насколько для тебя важно завоевание карьерного Шлема? Думала ли ты об этом, когда летела сюда?

– Честно говоря, кажется, вы думаете об этом больше, чем я (улыбается). С начала года многие подходили ко мне и обсуждали это, но я сосредоточена на ежедневной работе. Именно так я добилась того успеха, который уже имею – просто концентрируясь на каждом матче, шаг за шагом.

Выиграть карьерный Большой шлем сложно, для этого многое должно совпасть. Так что у меня нет никаких ожиданий. Конечно, это было бы осуществлением мечты, но это не то, о чем я думаю, когда просыпаюсь каждое утро. Я больше сосредоточена на своей игре и на том, что хочу улучшать каждый день, – сказала Швентек на пресс-конференции.

