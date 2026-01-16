Надежда Петрова: «Вряд ли кто-то затмит Синнера и Алькараса в Австралии. Хочется верить, что это сможет Медведев»

Надежда Петрова о фаворитах AO: Медведев может переиграть всех вариативностью.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова назвала фаворитов мужского Australian Open-2026.

«Мужская часть более прозрачна. В фаворитах два прошлогодних лидера, которые доходили до финалов и все выигрывали, – Синнер и Алькарас . Вряд ли кто-то сможет их затмить в Австралии.

Хочется верить, что это сможет Даня Медведев . Он выиграл Брисбен, выглядит в хорошей форме, добивал и доигрывал розыгрыши с лета. Видно, что с командой много отрабатывал. Сейчас своей вариативностью Медведев может всех переиграть. Все привыкли к старому Медведеву, но сейчас у него новый подход и тактика. Он может быть неприятным соперником для многих», – приводит слова Петровой «Чемпионат».

