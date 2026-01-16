Швентек о том, что не знает сетку Australian Open дальше 1-го круга: «Я не шучу. Хочу, чтобы меня ждал сюрприз после каждого матча»

Ига Швентек: я не смотрю результаты жеребьевки, хочу сюрприз после каждого матча.

Вторая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что не знает сетку Australian Open дальше первого круга.

– Учитывая, что Наоми Осака и Елена Рыбакина могут с вами встретиться, меняли ли вы стратегию или подготовку на первую неделю?

– На самом деле я не смотрю результаты жеребьевки , так что спасибо за предупреждение. И нет, я не шучу – действительно не смотрю, так что, пожалуйста, не раскрывайте мне ничего заранее. Хочу, чтобы меня ждал сюрприз после каждого матча. Поэтому ничего не меняла – я просто не знала, – сказала Швентек на пресс-конференции.

В первом раунде Australian Open полька встретится с Юэ Юань .

