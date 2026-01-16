  • Спортс
  Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»

Гауфф об увеличении призовых: необходимо продолжать переговоры со всеми ТБШ.

Коко Гауфф прокомментировала увеличение призовых на турнирах «Большого шлема». В этом году призовой фонд Australian Open вырос на 16%.

В апреле прошлого года представители топ-20 ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам «Шлемов» с требованием существенно увеличить призовые.

В сентябре уже игроки топ-10 отправили второе письмо – с требованием повысить долю доходов игроков с нынешних 16% до 22% к 2030 году, а также предусмотреть ежегодные взносы на пенсионное и медицинское обеспечение.

– О теме соотношения призовых и доходов игроков на турнирах «Большого шлема». Тебя устраивает нынешняя ситуация?

– Насколько я понимаю, в этом году призовые действительно увеличили. Но процент по сравнению с общими доходами все еще не тот, который мы хотели бы видеть. Думаю, необходимо продолжать переговоры не только с Australian Open, но и со всеми турнирами «Большого шлема».

У нас есть представители, которые активно этим занимаются, потому что мы не всегда можем присутствовать лично. В целом все сходятся во мнении, что прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть. При этом мы благодарны за уже достигнутый прогресс.

– Как ты думаешь, в этом году будет больше диалога между игроками и турнирами?

– Думаю, диалог будет продолжаться. На «Ролан Гаррос» прошли серьезные переговоры, в которых я участвовала, и к которым присоединились многие игроки. Никто не хочет, чтобы эта тема обсуждалась годами. Думаю, диалог продолжится, и, возможно, давление усилится – особенно со стороны топ-10, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
