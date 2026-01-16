Гауфф о том, что покрасила волосы перед Australian Open: «Подумала, что это может помочь, ведь есть еще один рыжий, который выступает здесь очень хорошо»

Коко Гауфф о рыжем цвете волос: может быть, это принесет мне немного удачи.

Третья ракетка мира Коко Гауфф объяснила, почему покрасила волосы перед Australian Open .

– Привет, Коко. Я всегда хотел, чтобы в теннисе было больше рыжеволосых игроков. Каково теперь быть частью этой группы?

– Здорово. Я подумала, что это может помочь, ведь у нас есть еще один рыжий, который здесь выступает очень хорошо (Янник Синнер – Спортс’’). Может быть, это принесет мне немного удачи. У него здесь неплохая статистика, а у меня пока нет. Посмотрим, – сказала американка на пресс-конференции.

Гауфф – полуфиналистка Australian Open-2024. В этом году в первом круге она сыграет с Камиллой Рахимовой .