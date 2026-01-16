Алькарас о расставании с Ферреро: «Мы по-прежнему друзья и поддерживаем хорошие отношения»

Алькарас о расставании с Ферреро: мы просто решили закрыть эту главу.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал расставание с Хуаном Карлосом Ферреро .

В декабре Алькарас и Ферреро объявили о прекращении сотрудничества. Они работали вместе с 2018 года.

– Янник Синнер говорил, как важен для него Даррен Кейхилл – он как отец для команды. Насколько сложно тебе начать новый сезон и «Шлем» без Хуана Карлоса?

– Я собрал такую же команду, как в прошлом году, только без Хуана Карлоса. Мы решили сделать так. Я полностью в ней уверен. Подготовка прошла отлично, я чувствую себя хорошо и очень рад начать турнир с той командой, которая у меня сейчас есть.

– Много сообщений о том, что случилось с Хуаном Карлосом. Можешь прокомментировать?

– Мы просто решили закрыть эту главу. Иногда этап жизни должен закончиться. Я очень благодарен за семь лет работы с Хуаном Карлосом. Я многому научился благодаря ему и стал тем игроком, которым являюсь сейчас. Мы решили завершить сотрудничество по взаимному согласию. Мы по-прежнему друзья и поддерживаем хорошие отношения.

– Ты говорил, что межсезонье прошло хорошо. Были ли изменения в подготовке из-за смены в команде?

– Никаких изменений не было. Мы сосредоточились на том, что нужно улучшить после прошлого сезона. Команда почти та же, только один человек отсутствует. Подготовка осталась прежней, но мы внесли нужные изменения, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

