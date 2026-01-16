Australian Open. Расписание 18 января. Турнир начнут Александрова, Павлюченкова, Алькарас, Соболенко, Зверев и Бублик

В первый день Australian Open сыграют Александрова, Павлюченкова и Блинкова.

Australian Open опубликовал расписание на первый игровой день, 18 января.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт стартуют в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах – в 3:00.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

На Арене Маргарет Корт план такой:

Винус Уильямс (WC) и Ольга Данилович сыграют на Арене Джона Кейна последним запуском.

Анна Блинкова и Талия Гибсон (WC) первыми стартуют на KIA Арене, Анастасия Павлюченкова и Чжосюань Бай сыграют там же последним запуском.

На 1573 Arena вторым запуском Екатерина Александрова (11) выйдет против Зейнеп Сенмез.

Полностью расписание здесь и здесь .

