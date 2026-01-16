Australian Open. Расписание 18 января. Турнир начнут Александрова, Павлюченкова, Алькарас, Соболенко, Зверев и Бублик
Australian Open опубликовал расписание на первый игровой день, 18 января.
Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт стартуют в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах – в 3:00.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Жасмин Паолини (9) – Александра Саснович;
Александр Зверев (3) – Габриэль Диалло;
вечерняя сессия с 11:00 мск – Арина Соболенко (1) – Тьянцоа Ракотоманга Райаона (WC);
Карлос Алькарас (1) – Адам Уолтон.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Мария Саккари – Леолия Жанжан;
Франсиско Серундоло (18) – Чжичжэнь Чжан;
вечерняя сессия с 11:00 мск – Александр Бублик (10) – Дженсон Бруксби;
Эмма Радукану (28) – Мананчая Савангкаев.
Винус Уильямс (WC) и Ольга Данилович сыграют на Арене Джона Кейна последним запуском.
Анна Блинкова и Талия Гибсон (WC) первыми стартуют на KIA Арене, Анастасия Павлюченкова и Чжосюань Бай сыграют там же последним запуском.
На 1573 Arena вторым запуском Екатерина Александрова (11) выйдет против Зейнеп Сенмез.
Полностью расписание здесь и здесь.
