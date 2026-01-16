Синнер обыграл Оже-Альяссима в благотворительном матче перед Australian Open
Синнер победил Оже-Альяссима в благотворительном матче в Мельбурне.
На Арене Рода Лэйвера в Мельбурне состоялся благотворительный матч между второй ракеткой мира Янником Синнером и седьмой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Игра закончилась победой Синнера – 6:4, 4:6, 10-4.
В первом круге Australian Open итальянец сыграет с Юго Гастоном, канадец – с Нуну Боржесом.
У Медведева сетка приятная, у Мирры – жесткая. Быстрые итоги жеребьевки Australian Open
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости