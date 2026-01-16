18-летняя Йович вышла во второй финал WTA
Ива Йович вышла в финал WTA 250 в Хобарте.
30-я ракетка мира Ива Йович обыграла Тайлу Престон в полуфинале турнира в Хобарте. Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
18-летняя американка вышла во второй финал на уровне тура. В прошлом сезоне она стала чемпионкой пятисотника в Гвадалахаре, обыграв в решающем матче Эмильяну Аранго – 6:4, 6:1.
В финале Йович встретится с Элизабеттой Коччаретто.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
