18-летняя Йович вышла во второй финал WTA

Ива Йович вышла в финал WTA 250 в Хобарте.

30-я ракетка мира Ива Йович обыграла Тайлу Престон в полуфинале турнира в Хобарте. Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

18-летняя американка вышла во второй финал на уровне тура. В прошлом сезоне она стала чемпионкой пятисотника в Гвадалахаре, обыграв в решающем матче Эмильяну Аранго – 6:4, 6:1.

В финале Йович встретится с Элизабеттой Коччаретто .