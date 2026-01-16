  • Спортс
Синнер о разбирательствах по допинг-делу во время Australian Open-2025: «Верю, что все происходит не просто так. Этот период сделал меня сильнее»

Янник Синнер о допинг-скандале: в тот момент я не понимал, что будет дальше.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как чувствовал себя во время Australian Open-2025.

В марте 2024-го итальянец сдал положительный тест на клостебол. На фоне разбирательств по допинг-делу он выиграл два турнира «Большого шлема» – US Open и Australian Open, а в феврале 2025-го получил трехмесячную дисквалификацию.

– Ты говорил, что прошлый год был очень сложным. В какой-то момент ты даже думал уйти из тенниса. Можешь рассказать об этом подробнее?

– Прошлый год был определенно намного сложнее. В тот момент [на Australian Open-2025] я не понимал, что будет дальше. Я старался получать удовольствие на корте, но эти мысли постоянно оставались в голове, и это все усложняло.

Сейчас трудно об этом говорить, потому что я знаю, чем все закончилось. Тогда было тяжело – и мне, и моей семье. Я старался быть рядом с людьми, которых действительно люблю. Иногда это получалось, иногда я испытывал разочарование, но такова жизнь.

Я верю, что все происходит не просто так, и этот период сделал меня сильнее. Я стал более зрелым и по-другому смотрю на вещи, когда что-то идет не так. Я окружил себя по-настоящему хорошими людьми и очень доволен тем, кто сейчас со мной рядом. Для меня это самое важное. Все, что происходит на корте с точки зрения результатов, теперь воспринимается как бонус.

Сейчас я живу этим спортом по-другому – чувствую себя более расслабленно, но при этом отдаю все, что у меня есть. Это баланс. И да, я очень счастлив, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
