Синнер о продолжении сотрудничества с Кейхиллом: «Он как отец для всей команды»

Синнер о работе с Кейхиллом: с ним чувствуешь себя в безопасности.

Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о сотрудничестве с тренером Дарреном Кейхиллом .

Ранее итальянец сообщил, что продолжит работу со специалистом в 2026 году.

– Год назад казалось, что сезон-2025 может стать последним для Даррена в вашей команде. Насколько он важен для вас и каковы планы дальше?

– Он очень важен для всех нас, для всей команды. У него огромный опыт. Сейчас он знает меня не только как игрока, но и как человека на другом уровне.

Это тот человек, который практически все держит под контролем. Он как отец для всей команды. С ним чувствуешь себя в безопасности. Посмотрим, что ждет нас в этом году, – сказал Синнер на пресс-конференции.

