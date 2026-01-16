Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Мы в Мельбурне, так что надеюсь завоевать здесь 23-й, прежде чем возьму второй где-то еще»

Даниил Медведев: надеюсь взять 23-й титул в Мельбурне.

12-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал о главной цели перед Australian Open .

На прошлой неделе россиянин выиграл ATP 250 в Брисбене, обыграв в финале Брэндона Накашиму – 6:2, 7:6(1). Все свои титулы он завоевал на разных турнирах.

– Вы уже многого добились – выигрывали турниры «Большого шлема», были первой ракеткой мира. В этом году вам исполняется 30 лет, и это часто время для размышлений. Какие у вас цели на будущее?

– Сейчас у меня есть одна цель. Обычно я говорю, что моя цель – играть в хороший теннис, и это правда, потому что это самое важное. Когда я показываю лучший теннис, я могу выигрывать титулы, турниры «Большого шлема», выходить в финалы «Шлемов» и «Мастерсов».

Но все это напрямую связано с качеством игры. Все начинается на тренировочном корте. Сейчас моя цель – выиграть второй титул в городе, где я уже однажды побеждал. Это четкая цель, я говорю это вслух. Я не знаю, получится ли у меня, но сделаю все возможное.

Сейчас мы в Мельбурне, так что надеюсь взять здесь 23-й титул, прежде чем выиграю второй где-то еще.

– Есть какой-то конкретный город или подойдет любой?

– Любой. Обычно я играю турниры, которые мне нравятся, так что подойдет любой, – сказал Медведев на пресс-конференции.

