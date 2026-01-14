Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»

Мирра Андреева: в прошлом году для меня многое было в новинку.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал в Аделаиде рассказала, как изменилась после победы на тысячниках в Дубае и Индиан-Уэллс.

«Те победы дали мне большую уверенность. Но вместе с этим я начала сама на себя давить, ожидая, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично.

Мы все люди, и нормально, когда что-то не работает или идет не по плану. В прошлом году для меня многое было в новинку, я училась это принимать и двигаться дальше. Этот опыт был очень полезным – и победы, и то, что после них не было титулов».

О настрое на сезон

«Я стараюсь идти день за днем: тренироваться, прогрессировать и делать все возможное, чтобы становиться лучше – и как игрок, и как человек. Мне нравится та работа, которую мы проделываем с Кончитой [Мартинес]: сохранять агрессивный стиль, бить и не бояться ошибаться, но при этом принимать умные решения.

В матче с Бузковой я увидела те элементы, над которыми мы работали, и это меня очень порадовало. Сейчас я полна энергии, и эта победа добавила уверенности».

О готовности к Australian Open

«Мне нужно просто продолжать верить в себя и придерживаться этого настроя. Я знаю: если делаю правильные вещи на корте и за его пределами, лишь вопрос времени, когда все сложится. Кончита постоянно говорит мне об этом – и мне становится спокойнее».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте