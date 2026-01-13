Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open
Евгений Кафельников и Елена Дементьева считают, что Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул на Australian Open-2026.
– Как вы думаете, увидим ли мы мужской финал без Синнера или Алькараса?
Дементьева: «Увидим. Женский (смеется). Мужской вряд ли. Как думаешь?»
Кафельников: «Нет, скорее нет. Будут Алькарас и Синнер в финале играть».
– Если они сыграют, кто победит?
Дементьева: «Ты ставишь нас в тупик такими вопросами. Они сами не знают (смеется)», – сказали Дементьева и Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.
Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?
