Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open

Кафельников об Australian Open-2026: будут Алькарас и Синнер в финале играть.

Евгений Кафельников и Елена Дементьева считают, что Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул на Australian Open-2026.

– Как вы думаете, увидим ли мы мужской финал без Синнера или Алькараса?

Дементьева: «Увидим. Женский (смеется) . Мужской вряд ли. Как думаешь?»

Кафельников: «Нет, скорее нет. Будут Алькарас и Синнер в финале играть».

– Если они сыграют, кто победит?

Дементьева: «Ты ставишь нас в тупик такими вопросами. Они сами не знают (смеется) », – сказали Дементьева и Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера