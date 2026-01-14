Australian Open. Квалификация. Гасанова вышла в финальный раунд, Приданкина и Прозорова выбыли
В Мельбурне проходит квалификация Australian Open-2026.
Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Гийомар Маристани (Испания) – Татьяна Прозорова (Россия) – 6:2, 2:6, 7:6(10-7)
Анастасия Гасанова (Россия) – Юстина Микульските (Литва) – 6:7(4), 6:2, 6:0
Елена Приданкина (Россия) – Лилли Таггер (Австрия) – 7:6(5), 6:7(5), 1:6
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости