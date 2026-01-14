Окленд (ATP). Меньшик, Шелтон, Баес, Дардери вышли в 1/4 финала, Рууд, Норри выбыли
В Окленде проходят матчи второго круга турнира ATP 250.
Бен Шелтон победил Франсиско Комесанью во втором круге в Окленде.
Каспер Рууд проиграл Фабиану Марожану.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
12 – 17 января 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
