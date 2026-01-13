Монфис о последнем выступлении в Окленде: «Я приехал сюда в 20 лет и заканчиваю уже в 40»
Гаэль Монфис поделился эмоциями после поражения от Фабиана Марожана в первом круге в Окленде – 7:5, 3:6, 4:6. Француз, проводящий последний сезон в карьере, не смог защитить прошлогодний титул.
«У меня с этим местом связаны особые воспоминания. Я играю здесь с самого начала профессионального пути (Монфис впервые выступил в Окленде в 2007 году – Спортс’’). Я приехал сюда в 20 лет и заканчиваю уже в 40. Это был долгий путь.
Для меня большая честь играть здесь – в особенной стране с прекрасной культурой. Мне повезло выиграть этот титул. Окленд занимает особое место в моем сердце», – сказал француз.
Также он рассказал о дальнейших планах.
«Возможно, после Австралии я поеду в Южную Америку, а дальше планов нет. Для меня «Ролан Гаррос» – самый важный старт в этом году. Если повезет, [до конца года] хочу отыграть 12 турниров».