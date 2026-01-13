Синнер о том, почему проводил предсезонку в Дубае: «Условия там близки к тем, что будут в Мельбурне»
Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему провел предсезонную подготовку в Дубае.
– Межсезонье получилось довольно долгим, мы провели три-четыре недели в Дубае. Там довольно жарко, бывает высокая влажность. Условия не идентичны, но во многом близки к тем, что будут в Мельбурне. Мы много работали в зале, рано вставали и поздно ложились.
Сон – один из ключевых факторов, чтобы спортсмены могли показывать максимальный результат.
– Сколько часов вы спите?
– Я стараюсь ложиться спать необязательно очень рано, но до полуночи. В целом всегда стараюсь поспать как минимум девять часов, – сказал Синнер на пресс-конференции своего спонсора Head.
