Синнер о том, почему проводил предсезонку в Дубае: «Условия там близки к тем, что будут в Мельбурне»

Синнер рассказал о предсезонной подготовке.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему провел предсезонную подготовку в Дубае.

– Межсезонье получилось довольно долгим, мы провели три-четыре недели в Дубае. Там довольно жарко, бывает высокая влажность. Условия не идентичны, но во многом близки к тем, что будут в Мельбурне. Мы много работали в зале, рано вставали и поздно ложились.

Сон – один из ключевых факторов, чтобы спортсмены могли показывать максимальный результат.

– Сколько часов вы спите?

– Я стараюсь ложиться спать необязательно очень рано, но до полуночи. В целом всегда стараюсь поспать как минимум девять часов, – сказал Синнер на пресс-конференции своего спонсора Head.

