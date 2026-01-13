Бен Шелтон: «В последние годы Синнер и Алькарас действительно ушли вперед от остальных. Но есть немало игроков, способных бросить им вызов»

Шелтон верит, что он и другие игроки могут навязать борьбу Синнеру и Алькарасу.

Восьмая ракетка мира Бен Шелтон подвел итоги прошлого сезона и обозначил векторы дальнейшего роста.

«Для меня это был важный этап. По сравнению с 2024 годом я во многом прибавил в 2025-м. Я всегда смотрю не столько на результат, сколько на то, что нахожу в своей игре, какие элементы удается понять и улучшить.

Теннис устроен так, что ты выходишь на новый уровень, затем можешь застрять, откатиться назад, а потом снова искать себя. Травмы тоже могут отбросить. Никогда не бывает прямой траектории. Я, конечно, надеюсь продолжать расти. Я много работаю каждый день, и в межсезонье не брал пауз – старался приблизиться к тому уровню, к которому стремлюсь».

Также он высказался о доминировании в туре Янник Синнер и Карлос Алькарас :

«В последние годы они действительно ушли вперед от остальных. Но, на мой взгляд, есть немало игроков, способных бросить им вызов – молодых, прогрессирующих с каждым сезоном.

То, что делают Алькарас и Синнер в таком возрасте, – это нечто ненормальное в хорошем смысле. Мы иногда забываем, насколько они молоды. При этом есть много ребят, которые еще не раскрылись в полной мере. Возможностей для роста и борьбы очень много».

