  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бен Шелтон: «В последние годы Синнер и Алькарас действительно ушли вперед от остальных. Но есть немало игроков, способных бросить им вызов»
5

Бен Шелтон: «В последние годы Синнер и Алькарас действительно ушли вперед от остальных. Но есть немало игроков, способных бросить им вызов»

Шелтон верит, что он и другие игроки могут навязать борьбу Синнеру и Алькарасу.

Восьмая ракетка мира Бен Шелтон подвел итоги прошлого сезона и обозначил векторы дальнейшего роста.

«Для меня это был важный этап. По сравнению с 2024 годом я во многом прибавил в 2025-м. Я всегда смотрю не столько на результат, сколько на то, что нахожу в своей игре, какие элементы удается понять и улучшить.

Теннис устроен так, что ты выходишь на новый уровень, затем можешь застрять, откатиться назад, а потом снова искать себя. Травмы тоже могут отбросить. Никогда не бывает прямой траектории. Я, конечно, надеюсь продолжать расти. Я много работаю каждый день, и в межсезонье не брал пауз – старался приблизиться к тому уровню, к которому стремлюсь».

Также он высказался о доминировании в туре Янник Синнер и Карлос Алькарас:

«В последние годы они действительно ушли вперед от остальных. Но, на мой взгляд, есть немало игроков, способных бросить им вызов – молодых, прогрессирующих с каждым сезоном.

То, что делают Алькарас и Синнер в таком возрасте, – это нечто ненормальное в хорошем смысле. Мы иногда забываем, насколько они молоды. При этом есть много ребят, которые еще не раскрылись в полной мере. Возможностей для роста и борьбы очень много».

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Бен Шелтон встречается с одной из лучших футболисток мира – дочкой Денниса Родмана

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт турнира в Окленде
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoБен Шелтон
logoASB Classic
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муратоглу о современном топ-10: «Несправедливо сравнивать игроков в 22-24 года с Дель Потро, Вавринкой и Марреем, которые отыграли целую карьеру»
12 января, 12:28
Муратоглу о желании на 2026-й: «Хотел бы увидеть игрока, способного бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
27 декабря 2025, 20:50
Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков – тогда это неизбежно»
13 декабря 2025, 20:49
Собкин о том, кто может прервать доминирование Синнера и Алькараса: «Все почему-то списывают со счетов Зверева, Шелтона и Дрэйпера»
22 октября 2025, 19:43
Главные новости
Мирра Андреева о поражении от Соболенко на Australian Open-2025: «Казалось, что она меня просто уничтожила. Теперь я стала сильнее»
9 минут назад
Музетти о попадании в топ-5: «Рейтинг не лжет. Это результат стабильных выступлений»
сегодня, 18:45
Арина Соболенко: «Учеба и чтение – не мой конек. Может, поэтому я успешна в теннисе – это была единственная сфера, где я могла себя проявить»
сегодня, 17:39
Медведев, Джокович, Димитров и Лис посетили мероприятие Lacoste в Мельбурне
сегодня, 16:44Фото
Циципас о проблемах со спиной: «Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос»
сегодня, 15:54
Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
сегодня, 14:48
Швентек о карьерном Шлеме: «Это не то, о чем я думаю, когда просыпаюсь каждое утро»
сегодня, 13:40
Надежда Петрова: «Вряд ли кто-то затмит Синнера и Алькараса в Австралии. Хочется верить, что это сможет Медведев»
сегодня, 13:09
Швентек о том, что не знает сетку Australian Open дальше 1-го круга: «Я не шучу. Хочу, чтобы меня ждал сюрприз после каждого матча»
сегодня, 12:28
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48