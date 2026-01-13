Оже-Альяссим – Раоничу: «Спасибо за все, что ты сделал для канадского тенниса и лично для меня»

Оже-Альяссим и Андрееску назвали Раонича легендой канадского тенниса.

Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обратился к Милошу Раоничу после его объявления о завершении карьеры.

«Величайший канадский теннисист в истории 🇨🇦🙌🏽. Спасибо за все, что ты сделал для канадского тенниса и лично для меня. Спасибо за то, что на протяжении многих лет был примером и наставником 🙏🏽», – написал Оже-Альяссим в инстаграме.

Также на уход Раонича из тенниса отреагировала Бьянка Андрееску , написавшая: «Канадская легенда🙏🏻🇨🇦».

Праймовый Раонич писал: «Агасси был третьим в мире и чувствовал себя посредственностью. Сейчас я его прекрасно понимаю»

Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов