Оже-Альяссим – Раоничу: «Спасибо за все, что ты сделал для канадского тенниса и лично для меня»
Оже-Альяссим и Андрееску назвали Раонича легендой канадского тенниса.
Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обратился к Милошу Раоничу после его объявления о завершении карьеры.
«Величайший канадский теннисист в истории 🇨🇦🙌🏽. Спасибо за все, что ты сделал для канадского тенниса и лично для меня. Спасибо за то, что на протяжении многих лет был примером и наставником 🙏🏽», – написал Оже-Альяссим в инстаграме.
Также на уход Раонича из тенниса отреагировала Бьянка Андрееску, написавшая: «Канадская легенда🙏🏻🇨🇦».
Праймовый Раонич писал: «Агасси был третьим в мире и чувствовал себя посредственностью. Сейчас я его прекрасно понимаю»
Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
