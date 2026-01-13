Джокович – Раоничу: «Для меня было честью делить с тобой корт»
Джокович отреагировал на решение Раонича завершить карьеру.
24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обратился к Милошу Раоничу после его объявления о завершении карьеры.
«Милош, поздравляю с выдающейся карьерой. Тебе есть чем гордиться. Для меня было честью делить с тобой корт», – написал Джокович в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Джоковича
