Джокович – Раоничу: «Для меня было честью делить с тобой корт»

Джокович отреагировал на решение Раонича завершить карьеру.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обратился к Милошу Раоничу после его объявления о завершении карьеры.

«Милош, поздравляю с выдающейся карьерой. Тебе есть чем гордиться. Для меня было честью делить с тобой корт», – написал Джокович в сторис инстаграма.

