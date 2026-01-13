Стефанос Циципас: «Хочу добиться серьезных вещей в этом году. Сезон длинный, и я с оптимизмом смотрю на его начало»

Циципас: цель – хорошо выступать на ТБШ, регулярно доходить до поздних стадий.

33-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Александра Вукича в первом круге в Аделаиде – 6:7(3), 6:7(5).

– Он сыграл на очень высоком уровне. В решающих эпизодах, в равных ситуациях, он оказался лучше меня. В таких матчах все определяют мелкие нюансы, особенно когда дело доходи до тай-брейков.

– При таком счете и после успешного выступления в United Cup довольны ли вы тем, как складывается начало австралийского лета?

– Я играю в хороший теннис. Этот результат нельзя назвать определяющим на старте сезона. Я сосредоточен на больших целях и хочу добиться серьезных вещей в этом году. Все зависит только от меня: от объема и качества работы, от того, насколько стабильно я смогу держать уровень каждый день. Сезон длинный, и я с оптимизмом смотрю на его начало.

– Эти цели в первую очередь связаны с турнирами «Большого шлема»? Вы хотите вернуться на уровень, на котором вы боролись за титулы несколько лет назад?

– Да, именно так. Моя цель – хорошо выступать на «Шлемах», регулярно доходить до поздних стадий, чувствовать свою игру и доказывать, что я все еще на этом уровне, – сказал Циципас на пресс-конференции.

