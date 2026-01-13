  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Стефанос Циципас: «Хочу добиться серьезных вещей в этом году. Сезон длинный, и я с оптимизмом смотрю на его начало»
2

Стефанос Циципас: «Хочу добиться серьезных вещей в этом году. Сезон длинный, и я с оптимизмом смотрю на его начало»

Циципас: цель – хорошо выступать на ТБШ, регулярно доходить до поздних стадий.

33-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Александра Вукича в первом круге в Аделаиде – 6:7(3), 6:7(5).

– Он сыграл на очень высоком уровне. В решающих эпизодах, в равных ситуациях, он оказался лучше меня. В таких матчах все определяют мелкие нюансы, особенно когда дело доходи до тай-брейков.

– При таком счете и после успешного выступления в United Cup довольны ли вы тем, как складывается начало австралийского лета?

– Я играю в хороший теннис. Этот результат нельзя назвать определяющим на старте сезона. Я сосредоточен на больших целях и хочу добиться серьезных вещей в этом году. Все зависит только от меня: от объема и качества работы, от того, насколько стабильно я смогу держать уровень каждый день. Сезон длинный, и я с оптимизмом смотрю на его начало.

– Эти цели в первую очередь связаны с турнирами «Большого шлема»? Вы хотите вернуться на уровень, на котором вы боролись за титулы несколько лет назад?

– Да, именно так. Моя цель – хорошо выступать на «Шлемах», регулярно доходить до поздних стадий, чувствовать свою игру и доказывать, что я все еще на этом уровне, – сказал Циципас на пресс-конференции.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Новая девушка Циципаса – бывшая теннисистка и бренд-стратег

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoСтефанос Циципас
logoAdelaide International
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефанос Циципас: «Главный вывод последних месяцев – здоровье. Когда ты здоров, соревнования приносят радость, как и сама жизнь»
5 января, 20:23
Стефанос Циципас: «Цель на 2026-й – выдерживать пятисетовые матчи»
2 января, 16:47
Стефанос Циципас: «Лишь 8% людей действительно исполняют свои новогодние обещания»
31 декабря 2025, 12:19
Главные новости
Мирра Андреева о поражении от Соболенко на Australian Open-2025: «Казалось, что она меня просто уничтожила. Теперь я стала сильнее»
9 минут назад
Музетти о попадании в топ-5: «Рейтинг не лжет. Это результат стабильных выступлений»
сегодня, 18:45
Арина Соболенко: «Учеба и чтение – не мой конек. Может, поэтому я успешна в теннисе – это была единственная сфера, где я могла себя проявить»
сегодня, 17:39
Медведев, Джокович, Димитров и Лис посетили мероприятие Lacoste в Мельбурне
сегодня, 16:44Фото
Циципас о проблемах со спиной: «Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос»
сегодня, 15:54
Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
сегодня, 14:48
Швентек о карьерном Шлеме: «Это не то, о чем я думаю, когда просыпаюсь каждое утро»
сегодня, 13:40
Надежда Петрова: «Вряд ли кто-то затмит Синнера и Алькараса в Австралии. Хочется верить, что это сможет Медведев»
сегодня, 13:09
Швентек о том, что не знает сетку Australian Open дальше 1-го круга: «Я не шучу. Хочу, чтобы меня ждал сюрприз после каждого матча»
сегодня, 12:28
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48