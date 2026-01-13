Медведев, Хачанов, Алькарас и Бублик заявились на турнир в Роттердаме
Медведев, Хачанов, Алькарас и Бублик сыграют на февральском турнире в Роттердаме.
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Роттердаме, который пройдет 9-15 февраля.
В Нидерландах планируют выступить:
действующий чемпион Карлос Алькарас (1);
Александр Зверев (3);
прошлогодний финалист Алекс де Минаур (6);
чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим (7);
Александр Бублик (10);
Джек Дрэйпер (11);
чемпион-2023 Даниил Медведев (12);
Карен Хачанов (17).
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
