Кафельников о победе Медведева в Брисбене: «Работа, которую он провел перед сезоном, дает результаты»
Кафельников: победа в Брисбене придаст Медведеву уверенности перед AO.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене.
«Если логически мыслить, та работа, которую он провел перед сезоном в течение месяца или полутора месяцев, дает результаты. И этим результатом является выигранный титул, что логично. Наверняка у него уверенность есть перед выступлением на Australian Open – это самое главное», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
