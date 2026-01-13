  • Спортс
Кафельников о победе Медведева в Брисбене: «Работа, которую он провел перед сезоном, дает результаты»

Кафельников: победа в Брисбене придаст Медведеву уверенности перед AO.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене.

«Если логически мыслить, та работа, которую он провел перед сезоном в течение месяца или полутора месяцев, дает результаты. И этим результатом является выигранный титул, что логично. Наверняка у него уверенность есть перед выступлением на Australian Open – это самое главное», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Медведев начал сезон с титула. Это возрождение?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
