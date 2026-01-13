Александрова, Самсонова, Рыбакина и Бенчич сыграют в Абу-Даби на неделе после Australian Open
Александрова, Самсонова и Рыбакина сыграют на февральском турнире в Абу-Даби.
Опубликована заявка турнира WTA 500 в Абу-Даби, который начнется 1 февраля.
В ОАЭ планируют выступить:
Екатерина Александрова (11);
Людмила Самсонова (18);
чемпионка-2024 Елена Рыбакина (5);
действующая чемпионка Белинда Бенчич (10);
Клара Таусон (14);
Эмма Наварро (15).
По защищенному рейтингу сыграют Барбора Крейчикова и Маркета Вондроушова.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
