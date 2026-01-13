Шнайдер после победы над Фернандес: «Она умеет завершать розыгрыши, но и у меня есть это оружие»

Шнайдер высказалась о победе над Фернандес в Аделаиде.

23-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над Лейлой Фернандес в первом круге в Аделаиде – 7:5, 6:3.

«Я понимала, что матч будет тяжелым, и хорошо к нему подготовилась. Главным было держать концентрацию и двигаться от розыгрыша к розыгрышу, ведь я знаю, насколько она сильная соперница.

Она умеет завершать розыгрыши, но и у меня есть это оружие. Поэтому я старалась сохранять хладнокровие и играть в свой теннис», – сказала Шнайдер после матча.

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с Катериной Синяковой .