18-летняя Мирра Андреева 18-й раз вышла в четвертьфинал уровня WTA
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №45 Мари Бузкову во втором круге в Аделаиде – 6:3, 6:1.
Теперь счет личных встреч стал 3:0 в пользу россиянки.
18-летняя Андреева 18-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA.
Следующей соперницей Мирры станет Майя Джойнт или Айла Томлянович.
