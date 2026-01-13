18-летняя Мирра Андреева 18-й раз вышла в четвертьфинал уровня WTA

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла №45 Мари Бузкову во втором круге в Аделаиде – 6:3, 6:1.

Теперь счет личных встреч стал 3:0 в пользу россиянки.

18-летняя Андреева 18-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA .

Следующей соперницей Мирры станет Майя Джойнт или Айла Томлянович .