Музетти о том, что не доиграл выставочный матч со Зверевым в Мельбурне: «Решил не рисковать»

Музетти рассказал, почему снялся с матча против Зверева.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти объяснил, почему не доиграл выставочный матч против Александра Зверева в Мельбурне.

Итальянец снялся при счете 6:7(7) из-за дискомфорта в области бедра.

«Я надеялся, что все сложится лучше, но сегодня не совсем мой день. Мне хотелось продолжить борьбу, но впереди важные матчи, и я решил не рисковать», – сказал итальянец в интервью на корте.