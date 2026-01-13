6

Медведев о новой короткой стрижке: «Когда влажно, волосы и борода мешают»

Медведев прокомментировал смену прически перед стартом сезона.

12-я ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей предсезонной подготовке.

«Это был первый год за сколько там – не знаю, семь лет, – когда я не был в топ-8. Это дало больше времени и отдохнуть съездить, и провести предсезонку, и даже вот на два выставочных заскочить.

Все вместе сработало. У меня новый тренер по ОФП, мне нравится с ним работать; понятное дело, у него новый подход. Новые за счет этого даже силы, какие-то, может быть, движения, которые я до этого не знал. Движения не в плане, естественно, как бегать по корту – однако в самом ОФП новые мышцы задействованы. Постарались и к жаре, может, где-то лучше подготовиться, поэтому все вместе. Я просто рад, что это работает, но, опять же, жить нужно нынешним. Сегодняшнее «нынешнее» хорошее, посмотрим, как оно будет через неделю.

Также россиянин прокомментировал небольшую смену имиджа: перед сезоном он подстригся короче.

«Про стрижку, на самом деле, все легко: перед тем как на Мальдивы поехать, [поменял]. Мне весь прошлый год что-то хотелось так чуть-чуть подлиннее для себя оставлять волосы и бороду. И мне как-то понравилось, но на корте, на самом деле, когда влажно, немножко это мешает, течет с тебя. И перед Мальдивами я подумал: там солнце, загорать надо, постригусь покороче, бороду сбрею. Сначала, естественно, когда только тебя постригли, пару дней надо понять. Через неделю я смотрю на себя и думаю: зачем у меня вообще были длинные волосы? Мне так больше понравилось, поэтому я, конечно, буду почаще стричься и покороче оставлять волосы», – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Медведев начал сезон с титула. Это возрождение?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoДаниил Медведев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев об успехе после смены тренеров: «Я бы не стал что-то спихивать на прошлую команду, но рад, что пришлось принять такое решение»
12 января, 16:39
Медведев о медленных мячах: «Я отпустил ситуацию. Возможно, из-за того, что я подзабил, они стали быстрее»
11 января, 20:37
Медведев об эмоциях на корте: «Я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть»
11 января, 16:29
Главные новости
Мирра Андреева о поражении от Соболенко на Australian Open-2025: «Казалось, что она меня просто уничтожила. Теперь я стала сильнее»
8 минут назад
Музетти о попадании в топ-5: «Рейтинг не лжет. Это результат стабильных выступлений»
сегодня, 18:45
Арина Соболенко: «Учеба и чтение – не мой конек. Может, поэтому я успешна в теннисе – это была единственная сфера, где я могла себя проявить»
сегодня, 17:39
Медведев, Джокович, Димитров и Лис посетили мероприятие Lacoste в Мельбурне
сегодня, 16:44Фото
Циципас о проблемах со спиной: «Научно доказано, что травмы позвоночника влияют на ментальное здоровье. Я изучал этот вопрос»
сегодня, 15:54
Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
сегодня, 14:48
Швентек о карьерном Шлеме: «Это не то, о чем я думаю, когда просыпаюсь каждое утро»
сегодня, 13:40
Надежда Петрова: «Вряд ли кто-то затмит Синнера и Алькараса в Австралии. Хочется верить, что это сможет Медведев»
сегодня, 13:09
Швентек о том, что не знает сетку Australian Open дальше 1-го круга: «Я не шучу. Хочу, чтобы меня ждал сюрприз после каждого матча»
сегодня, 12:28
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48