Медведев о новой короткой стрижке: «Когда влажно, волосы и борода мешают»

Медведев прокомментировал смену прически перед стартом сезона.

12-я ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей предсезонной подготовке.

«Это был первый год за сколько там – не знаю, семь лет, – когда я не был в топ-8. Это дало больше времени и отдохнуть съездить, и провести предсезонку, и даже вот на два выставочных заскочить.

Все вместе сработало. У меня новый тренер по ОФП, мне нравится с ним работать; понятное дело, у него новый подход. Новые за счет этого даже силы, какие-то, может быть, движения, которые я до этого не знал. Движения не в плане, естественно, как бегать по корту – однако в самом ОФП новые мышцы задействованы. Постарались и к жаре, может, где-то лучше подготовиться, поэтому все вместе. Я просто рад, что это работает, но, опять же, жить нужно нынешним. Сегодняшнее «нынешнее» хорошее, посмотрим, как оно будет через неделю.

Также россиянин прокомментировал небольшую смену имиджа: перед сезоном он подстригся короче.

«Про стрижку, на самом деле, все легко: перед тем как на Мальдивы поехать, [поменял]. Мне весь прошлый год что-то хотелось так чуть-чуть подлиннее для себя оставлять волосы и бороду. И мне как-то понравилось, но на корте, на самом деле, когда влажно, немножко это мешает, течет с тебя. И перед Мальдивами я подумал: там солнце, загорать надо, постригусь покороче, бороду сбрею. Сначала, естественно, когда только тебя постригли, пару дней надо понять. Через неделю я смотрю на себя и думаю: зачем у меня вообще были длинные волосы? Мне так больше понравилось, поэтому я, конечно, буду почаще стричься и покороче оставлять волосы», – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Медведев начал сезон с титула. Это возрождение?