Айява повторила образ Шараповой с Australian Open-2010 в матче квалификации. В прошлом году она также играла в винтажных платьях
Айява провела матч с Дарт в винтажном платье Шараповой с Australian Open-2010.
235-я ракетка мира Дестани Айява проиграла №169 Хэрриет Дарт на старте квалификации Australian Open – 3:6, 6:2, 3:6.
Австралийка, в прошлом году игравшая в Мельбурне в винтажных платьях топ-теннисисток, продолжила традицию. Она вышла на корт в платье Марии Шараповой, в котором та выступала на Australian Open-2010.
