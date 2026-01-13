Винус и Мария провели самый возрастной матч в истории WTA-тура. На двоих им 84 года

Винус Уильямс и Татьяна Мария провели самый возрастной матч в истории WTA.

45-летняя Винус Уильямс проиграла 38-летней Татьяне Марии в первом круге в Хобарте – 4:6, 3:6.

На начало турнира им двоим было 84 года и 1 день. Этот матч стал самым возрастным в основной сетке WTA с момента основания тура в 1973 году.

Американка и немка за карьеру провели 2273 матча на всех уровнях – сегодня была их первая личная встреча.