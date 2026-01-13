Звонарева и Потапова снялись с парного пятисотника в Аделаиде

Звонарева и Потапова снялись с парного турнира в Аделаиде.

Вера Звонарева и Анастасия Потапова снялись с парного турнира в Аделаиде.

Причиной стала травма пальца левой руки у одной из теннисисток.

Сегодня Звонарева и Потапова должны были сыграть с Эллен Перес и Деми Схюрс. Их место в сетке заняли Николь Фосса-Уэрго и Дальма Гальфи .