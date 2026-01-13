Звонарева и Потапова снялись с парного пятисотника в Аделаиде
Звонарева и Потапова снялись с парного турнира в Аделаиде.
Вера Звонарева и Анастасия Потапова снялись с парного турнира в Аделаиде.
Причиной стала травма пальца левой руки у одной из теннисисток.
Сегодня Звонарева и Потапова должны были сыграть с Эллен Перес и Деми Схюрс. Их место в сетке заняли Николь Фосса-Уэрго и Дальма Гальфи.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
