Нисикори снялся с квалификации Australian Open
Нисикори не сыграет на Australian Open-2026.
Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори снялся с квалификации Australian Open.
Сегодня японец должен был провести стартовый матч с Киммером Коппеянсом. Его заменил Омар Ясика и уступил со счетом 6:7(2), 0:6.
На прошлой неделе Нисикори не доиграл матч первого круга «Челленджера» в Канберре из-за проблем со спиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
