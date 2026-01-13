Нисикори не сыграет на Australian Open-2026.

Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори снялся с квалификации Australian Open .

Сегодня японец должен был провести стартовый матч с Киммером Коппеянсом . Его заменил Омар Ясика и уступил со счетом 6:7(2), 0:6.

На прошлой неделе Нисикори не доиграл матч первого круга «Челленджера» в Канберре из-за проблем со спиной.