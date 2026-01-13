Остапенко снялась с матча против Валентовой, упустив преимущество 5:0 в первом сете

Остапенко проиграла шестой матч подряд.

Алена Остапенко снялась с матча против Терезы Валентовой в первом круге в Аделаиде – 5:7, 2:3.

В первом сете латвийка вела со счетом 5:0 30:15. После этого она отдала семь геймов подряд. При этом у нее был двойной сетбол на подаче при 5:1.

Остапенко взяла медперерыв из-за проблем с плечом или шеей при счете 5:6, а позже снялась после брейка во втором сете.

У латвийки ни одной победы в последних шести матчах. Она не выигрывает с US Open .