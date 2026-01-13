Остапенко снялась с матча против Валентовой, упустив преимущество 5:0 в первом сете
Остапенко проиграла шестой матч подряд.
Алена Остапенко снялась с матча против Терезы Валентовой в первом круге в Аделаиде – 5:7, 2:3.
В первом сете латвийка вела со счетом 5:0 30:15. После этого она отдала семь геймов подряд. При этом у нее был двойной сетбол на подаче при 5:1.
Остапенко взяла медперерыв из-за проблем с плечом или шеей при счете 5:6, а позже снялась после брейка во втором сете.
У латвийки ни одной победы в последних шести матчах. Она не выигрывает с US Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости