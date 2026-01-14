Аделаида (WTA). Шнайдер, Киз, Мирра Андреева вышли в 1/4 финала, Касаткина и Путинцева выбыли, Вондроушова, Томлянович снялись

В Аделаиде прошел второй круг турнира WTA 500.

Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову во втором круге турнира в Аделаиде.

Анна Калинская уступила Виктории Мбоко. В решающем сете она проигрывала 3:5, но позже не реализовала матчбол на подаче при счете 6:5, а также на приеме на тай-брейке.

Сетка турнира здесь .

Adelaide International

Аделаида, Австралия

12 – 17 января 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг