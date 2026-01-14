Аделаида (WTA). Шнайдер, Киз, Мирра Андреева вышли в 1/4 финала, Касаткина и Путинцева выбыли, Вондроушова, Томлянович снялись
В Аделаиде прошел второй круг турнира WTA 500.
Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову во втором круге турнира в Аделаиде.
Анна Калинская уступила Виктории Мбоко. В решающем сете она проигрывала 3:5, но позже не реализовала матчбол на подаче при счете 6:5, а также на приеме на тай-брейке.
Сетка турнира здесь.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
12 – 17 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
