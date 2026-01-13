Australian Open. Квалификация. Приданкина, Прозорова, Гасанова вышли во 2-й круг, Корнеева, Чараева, Яценко выбыли
В Мельбурне стартовала квалификация Australian Open.
Три россиянки успешно стартовали в квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Татьяна Прозорова (Россия) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 6:2, 6:4
Алина Чараева (Россия) – Ребека Машарова (Швейцария) – 3:6, 7:6(2), 6:7(5)
Анастасия Гасанова (Россия) – Кейтлин Кеведо (Испания) – 7:6(3), 6:3
Алина Корнеева (Россия) – Чжосюань Бай (Китай) – 4:6, 3:6
Полина Яценко (Россия) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 3:6, 3:6
Елена Приданкина (Россия) – Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:2
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
