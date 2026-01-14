Хобарт (WTA). Селехметьева проиграла Линетт, Радукану вышла во 2-й круг, Винус, Крейчикова выбыли
В Хобарте прошли стартовые матчи турнира WTA 250.
Ольга Данилович победила Маккартни Кесслер в первом круге в Хобарте.
Оксана Селехметьева проиграла Магде Линетт, Винус Уильямс – Татьяне Марии.
Сетка турнира здесь.
Hobart International
Хобарт, Австралия
12 – 17 января 2026
WTA 250
Призовой фонд – $275 094
Открытые корты, хард
Первый круг
